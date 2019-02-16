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Marca: «Валенсия» выкупит Дениса Черышева за 7 миллионов евро
Российский игрок впечатлил руководство «летучих мышей».
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев продолжит выступать за «летучих мышей» по окончании сезона-2018/19.
Как сообщает Marca, по ходу нынешнего сезона Черышев произвел должное впечатление на главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсию Тораля. Теперь 6-кратные чемпионы Испании намерены выкупить трансфер российского полузащитника за 7 миллионов евро.
Позицию руководства «Валенсии» может изменить либо серьезная травма Черышева, либо резкий спад его игровой формы.
- Сейчас права на Дениса принадлежат «Вильярреалу».
- В чемпионате Испании-2018/19 Черышев провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Черышев идеально выкатил Парехо мяч на 11-метровую и оформил второй ассист в сезоне
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