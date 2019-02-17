Победный пенальти игрока «Барселоны» Лионеля Месси после спорного падения Жерара Пике

«Барселона» с большим трудом победила «Вальядолид» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании – 1:0.

Единственный гол забил Лионель Месси незадолго до перерыва. На 42-й минуте Жерар Пике грамотно, но спорно упал в штрафной соперника. Аргентинец не упустил возможности.

Перед финальным свистком у Лео был шанс оформить дубль с 11-метровой точки. Фол на Филиппе Коутиньо был куда более очевидным, но в этот раз Месси ничего не смог поделать с вратарем Хорди Масипом.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая на 7 очков «Атлетико» и на 9 – «Реал», у которого на одну игру меньше.

В следующем туре «Барса» заедет в гости к «Севилье».

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