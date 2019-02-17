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«Барса» нанесла 20 ударов по воротам «Вальядолида»: 12 от Месси, еще 8 – после передач от Месси
Когда кажется, что Лео нас больше ничем не удивит, происходит такое.
В субботу «Барселона» обыграла «Реал Вальядолид» со счетом 1:0 в матче чемпионата Испании. Мяч забил нападающий каталонцев Лионель Месси – и, судя по статистике, все остальное тоже сделал аргентинец.
«Барселона» нанесла по воротам соперника 20 ударов, в каждом из которых поучаствовал Лео. Из них 12 – это удары Месси, а еще 8 – его передачи под удар.
- Еще в этом матче Лео не реализовал пенальти.
- В 22 матчах Примеры-2018/19 Месси отметился 22+12.
- 19 января «блауграна» встретится с «Лионом» в рамках плей-офф ЛЧ.
Месси – самый великий игрок, которого я видел живьем. А кого видели вы?
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