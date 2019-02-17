Дом Кевин-Принса Боатенга ограбили во время матча с «Вальядолидом»

Новичок «Барселоны» Кевин Принс-Боатенг столкнулся с криминальной стороной жизни в Каталонии, пока играл в домашнем матче с «Вальядолидом» (1:0).

Mundo Deportivo пишет, что из дома футболиста, расположенного в районе Саррия, вынесли драгоценностей на 300 тысяч евро, а также всю наличку.

В дебютном матче за «Барселону» и в Ла Лиге Кевин-Принс провел на поле 60 минут, затем игрока сменил Луис Суарес.

В январе Боатенг присоединился к «блаугранас» на правах аренды.

Права на ганского футболиста принадлежат «Сассуоло».

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