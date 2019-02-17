«Я здесь». Игрок «Барселоны» Серхио Бускетс завел инстаграм и твиттер
Держался долгие годы, но влияние Жерара Пике взяло свое.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в 30 лет соизволил-таки проявить себя в интернет-пространстве.
«Привет всем! Я теперь в социальных сетях! Добро пожаловать в эту новую семью. Это мой официальный твиттер. Вы также можете подписаться на меня в фейсбуке и инстаграме», – написал Серхио.
Аккаунты с аналогичными записями появились в инстаграме и фейсбуке. Они пока не верифицированы, но «Барселона» уже подтвердила: этот Бускетс – настоящий.
- Бускетс всю профессиональную карьеру проводит в «Барселоне».
- До регистрации в интернете Серхио провел 516 матчей, наколотил 13 голов, отдал 34 ассиста, выиграл 28 клубных турниров, включая 7 Ла Лиг, 6 Кубков Испании и 3 Лиги чемпионов.
- Со сборной Испании Бускетс взял золото ЧМ-2010 и Евро-2012.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте