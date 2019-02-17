«Я здесь». Игрок «Барселоны» Серхио Бускетс завел инстаграм и твиттер

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в 30 лет соизволил-таки проявить себя в интернет-пространстве.

«Привет всем! Я теперь в социальных сетях! Добро пожаловать в эту новую семью. Это мой официальный твиттер. Вы также можете подписаться на меня в фейсбуке и инстаграме», – написал Серхио.

Аккаунты с аналогичными записями появились в инстаграме и фейсбуке. Они пока не верифицированы, но «Барселона» уже подтвердила: этот Бускетс – настоящий.

Бускетс всю профессиональную карьеру проводит в «Барселоне».

До регистрации в интернете Серхио провел 516 матчей, наколотил 13 голов, отдал 34 ассиста, выиграл 28 клубных турниров, включая 7 Ла Лиг, 6 Кубков Испании и 3 Лиги чемпионов.

Со сборной Испании Бускетс взял золото ЧМ-2010 и Евро-2012.

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