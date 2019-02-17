«Раньше Роналду, теперь – Васкес и Асенсио». Фейл «Реала» в твитах с кроликами

В твиттере набрал популярность флешмоб: сравнение предметов, субъектов и вещей при помощи двух кроликов. Перфоманс «Реала» на родном «Сантьяго Бернабеу» в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны» идеально подходит для нового мема.

Не помогают и видеоповторы:

Похоже, не все арбитры за «Мадрид»:

У «бланкос» после часа игры кончились силы:

«Жирона» – единственные в Испании, кто взяли очки на «Бернабеу» и «Камп Ноу»:

Криштиану, вернись:

И на пенальти Тибо завалился раньше времени:

Мохнатый бразилец вышел на поле впервые за три матча:

«Жирона» не побеждала с 5 января, а до встречи с «Реалом» проиграла шесть матчей подряд:

Каземиро забил за «бланкос» на 25-й минуте, но голы Стуани и Порту во втором тайме похоронили мадридцев – 1:2.

На 90-й минуте за каратистский прием в чужой штрафной арбитр удалил Серхио Рамоса.

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