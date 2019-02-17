Хочется кричать, крушить и пересматривать снова и снова этот чумовой ассист Карлоса Бакки пяткой

Форвард «Вильярреала» Карлос Бакка поучаствовал во втором голе в ворота «Севильи» в матче испанской Примеры.

Колумбиец открылся в штрафной и сделал гениальный пас пяткой на Карла Токо-Экамби, который поразил уже пустые ворота, ведь голкипер андалусийцев Томаш Влацик выбросился на Карлоса.

«Вильярреал» обыграл «Севилью» со счетом 3:0, но все еще толкается в зоне вылета – на 18-м месте.

На счету Бакки 21 матч в Примере, 4 гола и 2 ассиста.

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