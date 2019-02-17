С Марсело в старте «Реал» проиграл 6 из последних девяти матчей Примеры. С Регилоном – выиграл все 8

Защитник мадридского «Реала» Марсело провел полный матч, в котором «бланкос» дома проиграли «Жироне» со счетом 1:2.

С бразильцем в составе «Реал» проиграл шесть из последних девяти встреч испанского чемпионата (две ничьи и всего одна победа), пропустив 19 мячей. При этом с его сменщиком, испанцем Серхио Регилоном, мадридцы выиграли все восемь матчей Примеры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Сантьяго Солари посадил бразильца на скамейку из-за семи килограммов лишнего веса. Еще Марсело связывают с туринским «Ювентусом», куда летом перебрался Криштиану Роналду. Трансфер может состояться в конце сезона.

«Реал» откатился на третье место в Примере и проигрывает «Барсе» уже 9 очков.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Мадрид» на выезде дернул «Аякс» (2:1). Марсело весь матч провел на скамейке.

Марсело точно уйдет в «Ювентус». Ему плохо в «Реале» без Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме