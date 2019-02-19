Фабио Капелло: «Лионель Месси – единственный гений в мировом футболе»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло восхищен талантом плеймейкера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси – не футболист, он гений. Единственный гений в мировом футболе. Да, он не выиграл множества титулов со сборной Аргентины, но это потому, что он не может сделать это в одиночку», – приводит слова Капелло SPORTSJOINT.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел 22 матча, забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач.

Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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