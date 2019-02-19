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Малец облачился в джерси Криштиану Роналду и повторил трюк Лионеля Месси с бутылкой
Последует реакция от кого-то из игроков?
10-летний воспитанник предакадемического учреждения нью-йоркских «Ред Буллз» Дилан Пиментель повторил сложный удар по мячу с бутылкой в исполнении звезды «Барселоны» Лионеля Месси.
Маленький футболист надел джерси с номером и фамилией Криштиану Роналду, принял фирменную стойку португальца перед исполнением удара и пробил по мячу так, что бутылка, находившаяся на нем, крутанулась в воздухе и аккуратно приземлилась на газон. При этом мальчик забил мяч в ворота.
- 2 марта стартует новый сезон MLS, в котором будет участвовать и «Нью-Йорк Ред Буллз».
- А первый матч клуба состоится 3 марта против «Коламбус Крю».
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