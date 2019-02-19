Малец облачился в джерси Криштиану Роналду и повторил трюк Лионеля Месси с бутылкой

10-летний воспитанник предакадемического учреждения нью-йоркских «Ред Буллз» Дилан Пиментель повторил сложный удар по мячу с бутылкой в исполнении звезды «Барселоны» Лионеля Месси.

Маленький футболист надел джерси с номером и фамилией Криштиану Роналду, принял фирменную стойку португальца перед исполнением удара и пробил по мячу так, что бутылка, находившаяся на нем, крутанулась в воздухе и аккуратно приземлилась на газон. При этом мальчик забил мяч в ворота.

2 марта стартует новый сезон MLS, в котором будет участвовать и «Нью-Йорк Ред Буллз».

А первый матч клуба состоится 3 марта против «Коламбус Крю».

Нападающий «Барселоны» Лео Месси исполнил трюк с бутылкой, отменив законы физики

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