Игрок «Барсы» Жерар Пике: «Хорошо, что «Реала» нет в хоккее: они бы и там жаловались на судейство»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что «Реалу» (как футбольному, так и баскетбольному) пора перестать жаловаться на судейство.

18 февраля баскетбольная «Барселона» выиграла у «Реала» в финале Кубка Испании благодаря спорному решению арбитра – и теперь мадридский клуб угрожает покинуть национальный чемпионат, если лига официально не признает факт судейской ошибки. Это событие не осталось в стороне от внимания Пике.

«Такое [жалобы «Реала» на судей – прим. Eurosport] случается как в футболе, так и в баскетболе. А потом «Реал» едет на «Ванда Метрополитано» и на некоторое время замолкает. Здорово, что они не выступают в других видах спорта – например, в хоккее или гандболе. Иначе они бы и там жаловались», – приводит слова Пике Marca.

В матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» выиграл у «Атлетико», забив победный мяч после спорного пенальти.

В турнирной таблице лидирует «Барселона»: каталонцы опережают «Атлетико» на 7 очков, «Реал» – на 9.

Пике: «Работаю над двумя проектами: покупка футбольного клуба и создание нового турнира»

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