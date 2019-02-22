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Гендир «Интера» Джузеппе Маротта: «Скоро объявим о трансфере Диего Година»
«Нерадзурри» провернули топовейший трансфер.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что его клуб совсем скоро объявит о трансфере капитана «Атлетико» Диего Година.
«Я счастлив, потому что мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров с Годином. Было приятно увидеть его гол «Барселоне». Что касается его трансфера в «Интер», то давайте остановимся на том, что я настроен очень оптимистично.
Думаю, довольно скоро мы сможем сделать официальное объявление», – приводит слова Маротты Football Italia.
- Контракт Година с «Атлетико» истекает летом нынешнего года. Уругваец достанется «Интеру» бесплатно.
- Диего выступает за «индейцев» с 2010 года.
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