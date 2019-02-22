Гендир «Интера» Джузеппе Маротта: «Скоро объявим о трансфере Диего Година»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что его клуб совсем скоро объявит о трансфере капитана «Атлетико» Диего Година.

«Я счастлив, потому что мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров с Годином. Было приятно увидеть его гол «Барселоне». Что касается его трансфера в «Интер», то давайте остановимся на том, что я настроен очень оптимистично.

Думаю, довольно скоро мы сможем сделать официальное объявление», – приводит слова Маротты Football Italia.

Контракт Година с «Атлетико» истекает летом нынешнего года. Уругваец достанется «Интеру» бесплатно.

Диего выступает за «индейцев» с 2010 года.

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