Экс-президент «Реала»: «Флорентино Перес отказал Криштиану Роналду в прибавке после победы в ЛЧ»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду покинул Мадрид из-за определенных решений со стороны нынешнего главы клуба – Флорентино Переса.

«Криштиану попросил поднять его зарплату после победы в Лиге чемпионов, однако Перес не пошел на это. Кроме того, Роналду разозлился из-за того, что до него дошли слухи, будто «Реал» готов отдать много денег за Неймара.

Флорентино сказал Роналду, что, если за него предложат 100 миллионов, он его отпустит. Так и произошло. Очевидно, что Зинедин Зидан попросил Переса о чем-то, что не было сделано. Одним из таких требований было то, чтобы Роналду никогда не ушел из «Реала», – приводит слова Кальдерона Goal.

Роналду покинул «Реал» летом 2018 года, оформив трансфер в «Ювентус». Туринцы заплатили за игрока 117 млн евро.

Вместе с «Реалом» Роналду четырежды выигрывал Лигу чемпионов – в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

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