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Арбелоа – Пике: «Царим в Европе 1000 дней, лучшие в мире более 100 лет. Куда дальше расширяться?»
«Бланкос» прав?
После того как защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал поведение баскетбольного «Реала», который поставил под сомнение судейство финала Кубка Испании против «Барселоны», экс-защитник «бланкос» Альваро Арбелоа гордо ответил испанцу в соцсетях.
«Царим в Европе 1000 дней. Более 100 лет как лучшая команда в мире. Куда дальше расширяться?» – написал футболист, разместив коллаж из чемпионских фото «Реала».
- В таблице Примеры «Реал» идет на третьем месте, уступая лидеру – «Барселоне» – 9 очков.
- 24 февраля мадридцы сыграют против «Леванте». Старт в 22:45 мск.
Игрок «Барсы» Жерар Пике: «Хорошо, что «Реала» нет в хоккее: они бы и там жаловались на судейство»
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