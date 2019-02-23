Арбелоа – Пике: «Царим в Европе 1000 дней, лучшие в мире более 100 лет. Куда дальше расширяться?»

После того как защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал поведение баскетбольного «Реала», который поставил под сомнение судейство финала Кубка Испании против «Барселоны», экс-защитник «бланкос» Альваро Арбелоа гордо ответил испанцу в соцсетях.

«Царим в Европе 1000 дней. Более 100 лет как лучшая команда в мире. Куда дальше расширяться?» – написал футболист, разместив коллаж из чемпионских фото «Реала».

В таблице Примеры «Реал» идет на третьем месте, уступая лидеру – «Барселоне» – 9 очков.

24 февраля мадридцы сыграют против «Леванте». Старт в 22:45 мск.

Игрок «Барсы» Жерар Пике: «Хорошо, что «Реала» нет в хоккее: они бы и там жаловались на судейство»

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