IFFHS: Тибо Куртуа – лучший вратарь 2018-го, Кейлор Навас – 4-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала футболиста мадридского «Реала» Тибо Куртуа лучшим голкипером планеты в 2018 году.

SportBible отмечает, что членами жюри, которые участвовали в финальном голосовании, были эксперты из 90 стран. Бельгийский вратарь получил 181 голос и вышел на первое место, вторым стал Уго Льорис из «Тоттенхэма» (109 голосов), третьим – Джанлуиджи Буффон, «ПСЖ» (59 голосов). Вратарь «бланкос» Кейлор Навас, потерявший место в основе из-за перехода Куртуа, занял 4-ю строчку с 58 голосами. Ян Облак (мадридский «Атлетико») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона) получили по 49 голосов.

Куртуа и сборная Бельгии взяли бронзу ЧМ-2018.

В сентябре 2018-го ФИФА также признала его лучшим голкипером в номинации Best.

Фанаты «Атлетико» закидали Куртуа плюшевыми крысами. Бельгийцу не простили переход в «Реал»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме