Шедевр Лионеля Месси, который напоминает легендарный гол Зинедина Зидана «Байеру»
На это можно смотреть бесконечно.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси эффектно сравнял счет в первом тайме матча чемпионата Испании против «Севильи».
На 26-й минуте Иван Ракитич навесил в штрафную, Месси не стал обрабатывать мяч, а положил корпус и идеально пробил в девятку.
Удар Лео точь-в-точь походит на легендарный гол Зинедина Зидана из финала ЛЧ-2002 против «Байера».
- Месси забил 23-й гол в 23 матчах, на его счету также 12 ассистов.
- Лионель стал рекордсменом чемпионатов Испании по голам в ворота одной команды
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