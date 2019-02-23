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Шедевр Лионеля Месси, который напоминает легендарный гол Зинедина Зидана «Байеру»

Шедевр Месси, который напоминает легендарный гол Зидана «Байеру»
Eurosport

1 час назад

На это можно смотреть бесконечно.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси эффектно сравнял счет в первом тайме матча чемпионата Испании против «Севильи».

На 26-й минуте Иван Ракитич навесил в штрафную, Месси не стал обрабатывать мяч, а положил корпус и идеально пробил в девятку.

Удар Лео точь-в-точь походит на легендарный гол Зинедина Зидана из финала ЛЧ-2002 против «Байера».

  • Месси забил 23-й гол в 23 матчах, на его счету также 12 ассистов.
  • Лионель стал рекордсменом чемпионатов Испании по голам в ворота одной команды
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