Это цифровое пособие гениальности Месси. Фаны Роналду, не открывайте

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Лионель Месси в одиночку переиграл одного из главных претендентов на триумф в Лиге Европы и пятую команду Испании – «Севилью». Такое было раньше? Было. Было лучше этого? Конечно, было, но сегодня Лео был по-особому хорош.

Некоторые испанские медиа ждали, что Эрнесто Вальверде побережет живую легенду для спаррингов с «Реалом», но аргентинец на поле все-таки появился. Казалось, что желание журналистов было связано с усталостью Лео, и она даже проявилась в паре обрезов, один из которых привел к первому голу «Севильи». А потом был бенефис Лео. Статистический, эстетический и все остальные.

«Севилья» – «Барселона» – 2:4

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