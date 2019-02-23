Лионель Месси положил в девятку сначала с левой, следом с правой, а потом пульнул победный
Да, там вроде еще и другие футболисты забивали.
«Барселона» обыграла «Севилью» в матче чемпионата Испании со счетом 4:2.
Счет открыл Хесус Навас, прошивший с угла штрафной Тер Штегена.
Ответ был быстр и очень красив – Лео Месси положил корпус и вонзил мяч в девятку.
В конце тайма Меркадо примерно с точки Наваса вновь вывел «Севилью» вперед.
Вновь Месси и вновь шедевр. Теперь попадание в девятку с правой ноги.
А затем Месси сориентировался на рикошет и перебросил Влашика.
Ну а точку в матче поставил Луис Суарес, прервавший серию из четырех матчей без голов.
- «Барселона» продолжает лидировать в Примере, опережая «Атлетико» на 10 очков и сыграв на матч больше.
- Месси забил 28-й гол в Примере и властвует в списке снайперов.
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