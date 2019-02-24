Карло Анчелотти: «Эгоизм – это то, что выводит меня из себя. В «Реале» им страдал Гарет Бэйл»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сказал, что одной из причин его размолвок с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом стало эгоистичное поведение валлийского нападающего Гарета Бэйла.

«Эгоизм – это то, что выводит меня из себя. Когда футболист должен отдать партнеру пас, но не делает этого. И я сам от этого пострадал. В «Реале» я поменял Бэйла после того, как он не дал пас Кариму Бензема (тот был у пустых ворот), а неточно пробил сам. С этого начались мои конфликты с Флорентино Пересом», – цитирует Анчелотти AS.

Анчелотти был главным тренером мадридцев с 2013 по 2015 год.

Ранее защитник «Реала» Марсело признался, что ему не с кем поговорить в раздевалке «бланкос» после ухода Роналду, а Бэйл ни слова не выучил по-испански за 6 лет в клубе.

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