«Леванте» забил один мяч с игры, «Реал» – 0, но победил «Мадрид»
Все в стиле «бланкос».
«Реал» обыграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании-2018/19 со счетом 2:1.
Вышли вперед мадридцы благодаря VAR. С его помощью Игнасио Иглесиас Вильянуэва поставил пенальти в ворота валенсийцев, который реализовал Бензема.
Отыгрался «Леванте» на исходе часа: Марти элегантно подрезал мяч в дальний угол.
Но 78-й минуте в ворота хозяев рефери поставил еще один пенальти – его реализовал Гарет Бэйл.
- «Реал» остался на третьем месте.
- Отрыв от «Барселоны» составляет 9 очков.
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