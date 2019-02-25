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«Леванте» забил один мяч с игры, «Реал» – 0, но победил «Мадрид»

«Леванте» забил один мяч с игры, «Реал» – 0, но победил «Мадрид»
Eurosport

1 час назад

Все в стиле «бланкос».

«Реал» обыграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании-2018/19 со счетом 2:1.

Вышли вперед мадридцы благодаря VAR. С его помощью Игнасио Иглесиас Вильянуэва поставил пенальти в ворота валенсийцев, который реализовал Бензема.

Отыгрался «Леванте» на исходе часа: Марти элегантно подрезал мяч в дальний угол.

Но 78-й минуте в ворота хозяев рефери поставил еще один пенальти – его реализовал Гарет Бэйл.

  • «Реал» остался на третьем месте.
  • Отрыв от «Барселоны» составляет 9 очков.
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