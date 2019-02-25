«Реал» победил «Леванте» и породил мем с Каземиро. VAR снова в центре скандала

«Реал» победил на выезде 13-ю команду Испании – «Леванте». Звучит обыденно и скучно – так и должно быть! Вот только эту игру на Пиренеях будут обсуждать все ближайшие дни, тем более, что скандальчик в преддверии Класико – это подарок! Подарок VAR.

Когда весной 2018-го Ла Лига подтвердила введение системы видеоповторов, астрологи правильно предсказали многократное пополнение в полку остряков. Фанаты «Реала» шутили, что теперь «Барсе» будет сложно побеждать из-за невозможности судейских ошибок. Каталонцы аналогичным образом троллили столичный клуб, а болельщики оставшихся команд отпускали остроты в адрес обоих грандов.

Но на протяжении всего сезона-2018/19 создавалось и крепло впечатление, что, возможно, юмористы соревновались в остроумии преждевременно. Только в феврале болельщики бесились из-за двух моментов в матче того же «Реала» с «Аяксом». В Лиге чемпионов! Воскресный матч на «Сьюдад де Валенсия», похоже, стал апофеозом проблемы: с VAR вопросов к арбитрам стало только больше.

Первый спорный момент произошел на 20-й минуте. Моралес вырвался один на один с Куртуа, но Карвахаль вовремя заплел капитану «Леванте» ноги. Игнасио Вильянуэва мог бы посмотреть повтор и сделать вывод, что Моралес упал сам, симулировал или Дани как-то сыграл в мяч. Но арбитр и не подумал воспользоваться VAR.

Зато в конце первого тайма судья не постеснялся вернуться к эпизоду двухминутной давности, чтобы высмотреть руку Бардхи. Пенальти, и «Реал» открывает счет.

В начале второго тайма мадридцы привезли себе пару моментов, и тот же Моралес снаряжает ассисом Рохера Марти – 1:1. А на 78-й минуте настала кульминация. Каземиро падает в штрафной, Вильянуэва быстро посовещался с ассистентами и смело указал на точку.

Безусловно, замах Дукура со стороны выглядел очень страшным – так можно и ногу сломать. Вот только попали ли он вообще по ноге Каземиро?

Кстати, по твиттеру уже разлетаются скрины с бразильцем, лежащим на газоне. Очень напоминает старые мемы с Серхио Бускетсом и Давидом Луисом.

Кстати, фол на Каземиро выпал на весьма значимый вечер для кинематографа!

Ну и еще парочку мемов:

Пенальти, кстати, был реализован Гаретом Бэйлом, если интересно. «Реал» победил 2:1 при довольно посредственной игре, двух штангах и еще нескольких моментах у собственных ворот.

Теперь команду Сантьяго Солари ждут два Класико с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу»: в Кубке Испании (27 февраля) и Ла Лиге (2 марта). Ближайшие пару дней будут богатыми на вежливые и аргументированные дискуссии между болельщиками.

«Леванте» – «Реал» – 1:2

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