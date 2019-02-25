Getty Images
«Хороший старт для оскаровской ночи». «Атлетико» высоко оценил актерскую игру Каземиро
Симуляция бразильца принесла «Реалу» победу, и соседям с «Ванда Метрополитано» это не понравилось.
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде победил «Леванте» – 2:1.
Оба мяча в ворота хозяев команда Сантьяго Солари провела с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вышел неоднозначным – Каземиро явно преувеличил контакт с игроком «Леванте» и картинно рухнул на землю.
После этого эпизода к обсуждению игры подключился злейший враг «Реала» – мадридский «Атлетико». «Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы?» – написал сммщик «индейцев» в твиттере.
«Рекомендую «В сердце Десимы» и «Ундесиму». У меня они есть на DVD», – парировал выпад «Атлетико» защитник «Реала» Дани Карвахаль, намекнув на десятую и одиннадцатую победы «галактикос» в Лиге чемпионов (оба раза в финале был обыгран «Атлетико»).
- Лидерство в турнирной таблице Примеры захватила «Барселона» с 57 очками.
- На счету «Реала» 48 баллов, команда Солари идет на третьей строчке.
«Реал» победил «Леванте» и породил мем с Каземиро. VAR снова в центре скандала