«Хороший старт для оскаровской ночи». «Атлетико» высоко оценил актерскую игру Каземиро

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде победил «Леванте» – 2:1.

Оба мяча в ворота хозяев команда Сантьяго Солари провела с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вышел неоднозначным – Каземиро явно преувеличил контакт с игроком «Леванте» и картинно рухнул на землю.

После этого эпизода к обсуждению игры подключился злейший враг «Реала» – мадридский «Атлетико». «Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы?» – написал сммщик «индейцев» в твиттере.

«Рекомендую «В сердце Десимы» и «Ундесиму». У меня они есть на DVD», – парировал выпад «Атлетико» защитник «Реала» Дани Карвахаль, намекнув на десятую и одиннадцатую победы «галактикос» в Лиге чемпионов (оба раза в финале был обыгран «Атлетико»).

Лидерство в турнирной таблице Примеры захватила «Барселона» с 57 очками.

На счету «Реала» 48 баллов, команда Солари идет на третьей строчке.

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