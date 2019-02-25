Getty Images

«Хороший старт для оскаровской ночи». «Атлетико» высоко оценил актерскую игру Каземиро

«Хороший старт для оскаровской ночи». «Атлетико» высоко оценил актерскую игру Каземиро
Eurosport

33 мин. назад

Симуляция бразильца принесла «Реалу» победу, и соседям с «Ванда Метрополитано» это не понравилось.

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде победил «Леванте» – 2:1.

Оба мяча в ворота хозяев команда Сантьяго Солари провела с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вышел неоднозначным – Каземиро явно преувеличил контакт с игроком «Леванте» и картинно рухнул на землю.

После этого эпизода к обсуждению игры подключился злейший враг «Реала» – мадридский «Атлетико». «Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы?» – написал сммщик «индейцев» в твиттере.

«Рекомендую «В сердце Десимы» и «Ундесиму». У меня они есть на DVD», – парировал выпад «Атлетико» защитник «Реала» Дани Карвахаль, намекнув на десятую и одиннадцатую победы «галактикос» в Лиге чемпионов (оба раза в финале был обыгран «Атлетико»).

  • Лидерство в турнирной таблице Примеры захватила «Барселона» с 57 очками.
  • На счету «Реала» 48 баллов, команда Солари идет на третьей строчке.

«Реал» победил «Леванте» и породил мем с Каземиро. VAR снова в центре скандала

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте