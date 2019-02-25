Гарет Бэйл скинул с плеча руку Лукаса Васкеса: из-за неудач он зол на себя, «Реал» и партнеров

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался праздновать гол в ворота «Леванте» (2:1) с партнерами и держится агрессивно.

Бэйл закатил мяч с пенальти – к нему подбежали партнеры на празднование, но Гарет их проигнорировал, а руку Лукаса Васкеса показательно скинул с плеча. Marca пишет, что дело не только в давно забуксовавшей карьере (валлийца поставили бить одиннадцатиметровый, потому что на поле не было привычных исполнителей: ни Рамоса, ни Бензема). Дело в испаноязычной прессе, которая часто пишет об игроке в недобром ключе, а еще в нескольких репликах одноклубников в медиа.

Тибо Куртуа в одном из последних интервью сказал, что в раздевалке Бэйла называют «golfer». На английском слэнге это может обозначать человека, который пытается из себя что-то строить, выглядеть крутым (но ему это не удается). Бельгиец добавил, что Гарет предпочитает спать во время командного ужина, что в раздевалке воспринимается как предательство. Марсело недавно признался, что общается с валлийцем на языке жестов, потому что тот за шесть лет в Испании так и не выучил ни слова.

В 20 матчах Примеры Бэйл оформил 7+2.

27 февраля «Реал» проведт ответный матч полуфинала Кубка Короля против «Барселоны».

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