Форвард «Реала» Карим Бензема: «Раньше я играл ради Криштиану Роналду, теперь я – лидер»

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о самоидентификации на поле до и после ухода из клуба Криштиану Роналду.

«Теперь я лидирую в атаке. Раньше я играл рядом с Криштиану и старался, чтобы он забивал как можно больше. Я был где-то на радарах, но теперь настало время доказать, кто здесь хочет забивать мячи. Но очень грустно, когда люди зацикливаются только на статистике и на том, у кого сколько голов. Для меня футбол – это игра, а не статистика. Это не баскетбол! Футбол должен держать свой статус шоу», – приводит слова француза Managing Madrid.

В резюме Карима уже есть солидная графа: ни в «Реале», ни в «Лионе» – ни разу за свою карьеру француз не мазал пенальти.

В 25 матчах Примеры-2018/19 Бензема настрелял 11+3.

Перес: «Слышу от медиа, что «Реалу» нужна девятка. У нас есть Карим Бензема – лучший форвард в мире»

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