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Лео Месси, Аллан Сен-Максимин и Эден Азар – лучшие дриблеры Европы, Криштиану Роналду – вне топ-50

Месси, Сен-Максимин и Азар – лучшие дриблеры Европы, Роналду – вне топ-50
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Все справедливо: Криш уже давно славится не дриблингом, а сумасшедшей статой.

Аналитический центр Football Observatory обнародовал список лучших дриблеров за прошедший год, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.

Первую строчку занял плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – аргентинец совершает удачную обводку каждые 19,2 минуты матча. Следом расположились нападающий Аллан Сен-Максимин («Ницца», 19,8 минуты) и полузащитник Эден АзарЧелси», 21 минута).

Кроме Месси, Сен-Максимина и Азара, в десятку лучших вошли Наим Слити («Дижон»), Усман ДембелеБарселона»), Джейдон СанчоБоруссия»), Маркус ТюрамГенгам»), Джефф Рен-Аделаид («Анже»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») и Анхель Корреа («Атлетико»).

  • Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял 29-е место.
  • Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в топ-50.

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