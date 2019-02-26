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Лео Месси, Аллан Сен-Максимин и Эден Азар – лучшие дриблеры Европы, Криштиану Роналду – вне топ-50
Все справедливо: Криш уже давно славится не дриблингом, а сумасшедшей статой.
Аналитический центр Football Observatory обнародовал список лучших дриблеров за прошедший год, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.
Первую строчку занял плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – аргентинец совершает удачную обводку каждые 19,2 минуты матча. Следом расположились нападающий Аллан Сен-Максимин («Ницца», 19,8 минуты) и полузащитник Эден Азар («Челси», 21 минута).
Кроме Месси, Сен-Максимина и Азара, в десятку лучших вошли Наим Слити («Дижон»), Усман Дембеле («Барселона»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Маркус Тюрам («Генгам»), Джефф Рен-Аделаид («Анже»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») и Анхель Корреа («Атлетико»).
- Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял 29-е место.
- Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в топ-50.
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