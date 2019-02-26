Страйкер «Атлетико» Антуан Гризманн: «Лучшие игроки в истории – это Месси, Роналду и Зидан»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции рассказал, кого он считает лучшими игроками в истории футбола.

«Здесь все зависит от периода времени. Я бы сказал, что это Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я никогда не видел, как играют Пеле и Диего Марадона. Это сложный вопрос, у каждого свой стиль.

Еще бы я назвал Зинедина Зидана. Он выигрывал чемпионат мира, чего Роналду и Месси пока не сделали», – приводит слова Гризманна Marca.

Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч» по 5 раз. Зидан становился обладателем награды однажды (в 1998 году).

Зидан в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира-1998. Спустя 20 лет Гризманн повторил этот успех.

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