Антуан Гризманн: «Больше переживаю за достижения в Fortnite, чем в моментах перед воротами»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что загоняется сильнее во время игры в Fortnite, чем на футбольном поле.

«Я больше переживаю когда пытаюсь получить Victory Royale в Fortnite, чем в моментах, когда я находусь перед воротами. Мне кажется, что Fortnite куда тяжелее», – сказал Гризманн Oh My Goal.

Fortnite – компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром.

Ее выпускает компания Epic Games, которая заработала на игре уже больше миллиарда долларов при том, что она бесплатная.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме