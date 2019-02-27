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Антуан Гризманн: «Больше переживаю за достижения в Fortnite, чем в моментах перед воротами»

Гризманн: «Больше переживаю за достижения в Fortnite, чем в моментах перед воротами»
Eurosport

59 мин. назад

Четко расставил приоритеты.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что загоняется сильнее во время игры в Fortnite, чем на футбольном поле.

«Я больше переживаю когда пытаюсь получить Victory Royale в Fortnite, чем в моментах, когда я находусь перед воротами. Мне кажется, что Fortnite куда тяжелее», – сказал Гризманн Oh My Goal.

  • Fortnite – компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром.
  • Ее выпускает компания Epic Games, которая заработала на игре уже больше миллиарда долларов при том, что она бесплатная.
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