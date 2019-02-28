Getty Images
Источник в «Реале»: «Гарет Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»
За 6 лет валлиец так и не выучил хотя бы несколько простых слов.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который выступает за мадридский клуб с 2013 года, до сих пор не освоил простейших выражений на испанском языке.
«После шести лет в Мадриде он до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском языке», – приводит L'Equipe слова источника внутри «галактикос».
- В чемпионате Испании-2018/19 Бэйл провел 20 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.
- Контракт Гарета рассчитан до лета 2022 года.
- «Реал» занимает в турнирной таблице третью строчку.
Потрясающий промах Бэйла, который четко показывает, почему Гарет плотно присел в запас «Реала»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте