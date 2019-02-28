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Источник в «Реале»: «Гарет Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»

Источник в «Реале»: «Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»
Eurosport

1 час назад

За 6 лет валлиец так и не выучил хотя бы несколько простых слов.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который выступает за мадридский клуб с 2013 года, до сих пор не освоил простейших выражений на испанском языке.

«После шести лет в Мадриде он до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском языке», – приводит L'Equipe слова источника внутри «галактикос».

  • В чемпионате Испании-2018/19 Бэйл провел 20 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.
  • Контракт Гарета рассчитан до лета 2022 года.
  • «Реал» занимает в турнирной таблице третью строчку.

Потрясающий промах Бэйла, который четко показывает, почему Гарет плотно присел в запас «Реала»

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