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«Барселона» продлила контракт с защитником Жорди Альбой до 2024 года, клаусула составляет 500 млн
За такие деньги испанца точно никто не купит.
«Барселона» подписала новый долгосрочный контракт с защитником Жорди Альбой до 30 июня 2024 года.
Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». В новом контракте Альбы с каталонским клубом прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
- Альба стал игроком «Барсы» в 2012 году.
- Жорди – четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Короля, победитель Лиги чемпионов-2014/15.
- В чемпионате Испании-2018/19 Альба провел 24 матча, забил один мяч и отдал семь голевых передач.
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