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«Барселона» продлила контракт с защитником Жорди Альбой до 2024 года, клаусула составляет 500 млн

«Барселона» продлила контракт с Альбой, клаусула – 500 млн
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

За такие деньги испанца точно никто не купит.

«Барселона» подписала новый долгосрочный контракт с защитником Жорди Альбой до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». В новом контракте Альбы с каталонским клубом прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

  • Альба стал игроком «Барсы» в 2012 году.
  • Жорди – четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Короля, победитель Лиги чемпионов-2014/15.
  • В чемпионате Испании-2018/19 Альба провел 24 матча, забил один мяч и отдал семь голевых передач.

«Барса» унизила «Реал» тремя безответными голами, один из которых – паненка Суареса

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