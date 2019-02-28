«Барселона» продлила контракт с защитником Жорди Альбой до 2024 года, клаусула составляет 500 млн

«Барселона» подписала новый долгосрочный контракт с защитником Жорди Альбой до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». В новом контракте Альбы с каталонским клубом прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

Альба стал игроком «Барсы» в 2012 году.

Жорди – четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Короля, победитель Лиги чемпионов-2014/15.

В чемпионате Испании-2018/19 Альба провел 24 матча, забил один мяч и отдал семь голевых передач.

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