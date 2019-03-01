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«Реал» уволил тренера молодежки за критику основного состава – его заменит Рауль

«Реал» уволил тренера молодежки за критику основного состава – его заменит Рауль
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Альваро Бенито поплатился за мнение.

Альваро Бенито после полуфинального матча Кубка Испании выступал экспертом на радио и телевидении. Он раскритиковал игру основного состава «Реала» против «Барселоны»: заявил, что Винисиус вносит дисбаланс в игру команды, а Каземиро и Тони Кроос не заслужили ни минуты игрового времени.

Руководство «Реала» отреагировало увольнением коуча. Юношескую команду (U18) возглавит экс-игрок команды Рауль, сообщает Marca.

  • «Реал» вылетел в полуфинале Кубка Испании, во втором матче проиграв «Барселоне» (0:3).
  • Рауль также был помощником гендиректора мадридского клуба.

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