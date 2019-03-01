Рамон Кальдерон: «Переговоры Жозе Моуринью с «Реалом» находятся в процессе»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон намекнул на возвращение португальского коуча Жозе Моуринью в испанский клуб.

«У меня есть чувство, и еще кое-что, что Моуринью вернется на скамейку «Реала» в следующем сезоне», – написал Кальдерон в твиттере.

«Много шансов на то, что в следующем сезоне «Реал» возглавит Моуринью. Переговоры уже в процессе», – добавил он следующим твитом.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Последнее место работы португальца – «Манчестер Юнайтед». Он был уволен в декабре 2018 года.

«Реал» в данный момент возглавляет Сантьяго Солари.

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