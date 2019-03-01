Getty Images
«Бизнес важен, фанаты еще важнее». Глава испанской федерации отменил игры по понедельникам
Им бы понедельники взять и отменить.
Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес объявил, что Ла Лига больше не будет проводить матчи по понедельникам.
«Бизнес важен, но фанаты еще важнее», – написал Рубиалес в твиттере. Он также добавил, что рассматривается вопрос об отмене матчей и по пятницам.
- Ранее Ла Лига хотела провести несколько матчей вне страны – в США, но ФИФА запретила переносы игр.
- Зато со следующего сезона Суперкубок страны будет играться в формате «финала четырех».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте