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«Бизнес важен, фанаты еще важнее». Глава испанской федерации отменил игры по понедельникам

«Бизнес важен, фанаты еще важнее». Глава испанской федерации отменил игры по понедельникам
Eurosport

33 мин. назад

Им бы понедельники взять и отменить.

Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес объявил, что Ла Лига больше не будет проводить матчи по понедельникам.

«Бизнес важен, но фанаты еще важнее», – написал Рубиалес в твиттере. Он также добавил, что рассматривается вопрос об отмене матчей и по пятницам.

  • Ранее Ла Лига хотела провести несколько матчей вне страны – в США, но ФИФА запретила переносы игр.
  • Зато со следующего сезона Суперкубок страны будет играться в формате «финала четырех».
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