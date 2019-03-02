Суарес зарешал в Класико. Но «Барселоне» точно стоит задуматься о его замене

Нет ничего глупее, чем критиковать игрока, который только три дня назад сделал дубль, заработал пенальти и спровоцировал автогол соперника в самом попсовом и популярном матче в футболе. Луис Суарес действительно был шикарен в Класико, но игра с «Реалом» – лишь исключение из правил: последние полтора сезона уругваец идет на спад.

При всех скандалах, связанных с поведением, Суарес точно входит в десятку лучших игроков за последние 5-6 лет. Субъективное мнение поддерживается железным фактом: только Луис смог прервать доминирование Криштиану и Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В сезоне-2015/16 уругваец наклепал 40 голов и выиграл Пичичи.

Тот факт, что Суарес сделал это в команде, где никогда не был главной примой, лишь подчеркивает крутость конкретно этого достижения. На дистанции Луис тоже был хорош: статистические гики подсказывали, что наряду с Криштиану и Лео только уругваец забивает больше, чем предсказывают модели ожидаемых голов.

В первых трех сезонах за «Барсу» Луис перевыполнял ожидания на уровне лучших игроков планеты. Острота ударов Суареса за этот период позволила бы среднему футболисту забить в районе 74-75 мячей. Уругваец забил 85. Стабильность прервалась еще в прошлом сезоне, а в этом неприятный для Луиса тренд только усугубился.

Последние полтора года Суарес реализует моменты хуже или на уровне среднего игрока. Это очень тревожный знак. В прошлом сезоне Луис объяснял это банальным невезением. После одного из промахов уругваец даже истерически засмеялся. «Я постоянно спрашивал себя, почему мяч не хочет идти в ворота», – признавался Суарес в ноябре-2017.

Как видно из таблицы, дело совсем не в удаче. Если бы за проблемами Суареса скрывалось только невезение, Луис вышел бы на свой уровень еще в прошлом сезоне – например, Криштиану испытывал точно такие же трудности, но вернулся к привычным показателям. Но для Суареса ситуация стала только хуже.

Второе объяснение нападающий выкатил в конце 2017-го года. Оно более продуманное и взвешенное. По мнению Луиса, ему непросто из-за схемы, которую использует Эрнесто Вальверде. «Если в команде есть левый вингер или правый, нападающий может играть статичнее и располагаться между двумя центральными защитниками. Но когда в команде вингера нет, нападающему приходиться чаще уходить за мячом на фланг», – подытожил Суарес.

Формула Луиса работала только относительно прошлого сезона: тогда базовой схемой Вальверде были 4-4-2, в которых «Барса» нередко выходила с четверкой центральных полузащитников. Суарес больше времени проводил на фланге, просто потому что номинальных вингеров в расстановке не было.

К этому сезону версия Луиса отношения не имеет. Основной схемой «Барсы» вновь стали 4-3-3: по этой расстановке команда провела 21 матч в Ла Лиге и еще 7 – в Лиге чемпионов. Нелюбимые Суаресом 4-4-2 использовались только два раза. Жалобы на отсутствие ширины в атаке беспочвенны – с краю появляется либо Дембеле, либо Малком.

Списать все на недостаток движения в штрафной тоже нельзя. Да, Суарес наносит меньше ударов, чем в трех предыдущих сезонах, но это несущественная разница. Показательнее острота ударов. С ней у Луиса по-прежнему все в порядке. Более того, уругваец заканчивает матч с более высоким показателем по xG по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Он уступает только пиковой кампании, в которой Луис и забил те самые 40 мячей.

Самое печальное в спаде – работа на команду. Ее стало значительно меньше, хотя Луис всегда ставил этот аспект выше голов. «Даже когда я не забиваю, я не возвращаюсь грустным домой. Я чувствую себя по-настоящему ужасно, только когда не приношу пользу команде», – подчеркивал Суарес.

Таких дней у Луиса определенно все больше. Нападающий создает меньше моментов. Показатель этого сезона, например, худший для него за всю карьеру в «Барсе». Результат сравним с кампанией, в которой Суарес стал лучшим бомбардиром в Ла Лиге, но тогда уругваец сполна компенсировал это голами.

Совсем печальной картину делает статистика ожидаемых результативных передач. Тут регресс Суареса – почти двукратный. Если упрощать, то передачи Луиса под удар партнерам стали менее острыми. Уругваец создает меньше очевидных моментов и чаще подсовывает мяч игрокам, которые находятся в невыгодной позиции для удара.

Этот фактор в сочетании с реализацией намекает на то, что Суарес не тот из-за возраста – в январе ему исполнилось 32. Если Криштиану и Месси еще поддерживают космический уровень благодаря гениальности, то старение Луиса проходит с очевидным побочным эффектом.

Неплохое доказательство этому – травмы. Они либо сыграли свою роль в регрессе, либо стали одним из итогов старения Луиса наряду с реализацией и работой на команду. Независимо от того, какой вывод верный, травм у Суареса действительно стало больше.

Только в этом сезоне их было уже пять штук. В прошлом набралось две. В трех предыдущих – одна или вообще ноль: на бумаге Луис пропустил 38 дней в сезоне-2015/16, но по факту лечился уже после окончания чемпионата.

Против Суареса однозначно сработало желание сыграть независимо от состояния здоровья. В этом смысле Луис напоминает Венсана Компани: капитан «Сити» бесил Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини, когда играл за сборную Бельгии на уколах. Прошлым летом уругваец по похожему примеру отказался от операции ради ЧМ-2018. Итог – совершенно провальный старт в Ла Лиге.

Похвально, что Луис хотя бы в курсе проблемы. В интервью Esports RAC Суарес признался: он пожалел, что перед ответным матчем с «Ромой» в ЛЧ-2017/18 сыграл все 90 минут против «Леганеса». Там же уругваец пообещал, что будет больше следить за своим состоянием по ходу этого сезона. С одной стороны, крайне продуманная деталь: по облегченному графику доигрывал Роналду в «Реале». С другой, это лишь подтверждает теорию про влияние возраста на игру Луиса.

Совокупность травм, старения и плохой реализации в конечном итоге вылилась в нестабильность. С ней Луис не ассоциировался вообще никогда. Одна из форм нестабильности – сухие серии, которых у Суареса стало значительно больше.

В этом сезоне Луис прошел уже две серии, в которых не забивал в двух матчах подряд – это происходит с ним четвертый год, но до конца текущей кампании остается три месяца. Еще у Суареса две серии, в которых он не забивал в четырех играх. Такого с ним не случалось в Каталонии вообще никогда. Единственное исключение – семь матчей, но на старте дебютного сезона в «Барсе». Тогда он возвращался после дисквалификации и страдал из-за несыгранности с партнерами и непрофильной позиции на правом краю.

Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

Вполне вероятно, что «Барселона» уже изучила спад Суареса и даже начала поиск нового нападающего. Отчасти это объясняет погоню за Антуаном Гризманном прошлым летом. Журналист ESPN и автор одной из книг про «Барсу» Грэм Хантер даже задавался вопросом: избавился бы клуб от Суареса год назад, не будь уругваец лучшим другом Месси?

По данным одного из источников Хантера, в случае приобретения Гризманна каталонцы хотели поэтапно расстаться с Луисом. Первый год «Барселона» могла потратить на адаптацию Антуана – нападающих бы просто ротировали. Если бы этого оказалось достаточно для Гризманна, клуб выставил бы Суареса на трансфер, позволив ему получить последний большой контракт в карьере.

Сейчас перед «Барсой» два очевиднейших варианта – либо купить большую звезду и расстаться с Суаресом, либо подписать игрока на вырост и попросить Луиса присмотреть за ним первое время. Последний сценарий вписывается в стратегию клуба: со следующего сезона по аналогичной схеме будут работать Серхио Бускетс и Френки де Йонг. Если «Барса» применит похожую систему с Суаресом, каталонцы достойно попрощаются с Луисом и заодно закроют нарастающую проблему с нападающим.

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