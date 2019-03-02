«Реал» уже не «галактикос». Теперь Перес вместо Азара и других звезд возит бразильский молодняк

«Реал» – безальтернативно лучший клуб мира последних пяти лет: у «Мадрида» четыре титула в ЛЧ и столько же на Клубных чемпионатах мира. Хедлайнерами больших побед были Роналду, Рамос, Модрич и … (вставить любое другое имя из основного состава «Реала») – признанные звезды современности, но имеющие мало общего с пафосным «галактикос». Термин придумали еще в 2000-м, когда Флорентино Перес впервые зашел на рынок по-крупному. Трансфер Луиша Фигу в начале тысячелетия обошелся в 60 миллионов евро и сгенерировал полет свиной головы на «Камп Ноу». Дальше стало еще страшнее. Зидан в 2001-м за 77,5 млн в евровалюте, Роналдо в 2002-м – за 45 и Бекхэм в 2003-м – за 37,5. На «Сантьяго Бернабеу» собрался золотой состав и его по праву окрестили дерзким и звучным «галактикос».

Нынешний «Реал» не имеет с прошлым почти ничего общего. После массового и безумного шоппинга во время первого пришествия Фло Перес успокоился. Звездный «Реал» выиграл два чемпионата и ЛЧ-2001/02, а потом бизнесмен неожиданно перекрыл денежный кран, и «сливочные» сдулись. Второй заход Переса в президенты начался похожим образом – он помешался на покупках. Роналду, Кака, Бензема и Алонсо пришли в первое же трансферное окно за 230,5 млн евро и всполошили рынок, но мгновенную победу в Лиге чемпионов не обеспечили. Перес по инерции выбросил еще 100 млн в следующем году, но добился только Кубка Испании-2010/11.

Дальше вы прекрасно знаете. Три года без крупных титулов, но с точечным укреплением и мини-безумствами в виде Бэйла (100 млн) и Хамеса (75 млн), а потом четыре ЛЧ за пять лет и больше 1000 дней обладания главным трофеем европейского футбола подряд. «Реалу», внезапно, не потребовались трансферы за оверпрайс, чтобы брать главный трофей европейского футбола. И это совсем не напоминает эпоху «галактикос».

Мадридцы в самые успешные после трансформации ЛЧ годы полностью поменяли стратегию на трансферном рынке. Они исключили большие траты, потому что последние дорогие трансферы обернулись конфузом и не отработали вложенный кэш. Бэйл, с одной стороны, оформил 101 гол и 63 ассиста в 221 матче, а с другой – его брали на 4 млн дороже Криштиану. С Хамесом история еще плачевнее. Импульсивный Перес купил колумбийца после блестящего ЧМ, не подумав о том, что игрок совершенно не подходил под систему Карло Анчелотти. Валлийско-колумбийский провал стоил Пересу почти двухсот миллионов евро, но окончательно научил Фло базовому постулату: деньги решают не все.

Хамес Родригес и Гарет Бэйл, «Реал»Getty Images

Трансфер Родригеса стал своего рода водоразделом, после которого «Реал» не дал ни одного повода для воспоминаний об эпохе «галактикос». Подтверждающих фактов – море:

В двух из последних пяти сезонов у мадридцев зафиксировали положительный трансферный баланс (2016/17, 2017/18). В первое пришествие Переса такого не было ни разу.

Три крупнейшие продажи «Мадрида» случились после сезона-2014/15 – Роналду, Ди Мария и Мората. Четвертую по масштабам сделку на выход (Озил) оформили на год раньше.

«Реал» потратил с сезона-2014/15 всего 467,75 млн евро – 14-е место среди всех клубов мира. Это меньше, чем у «Ромы» и «Эвертона».

С продажами ситуация почти обратная. Мадридцы отдали игроков на 427,5 млн евро (восьмое место в совокупном рейтинге) и сформировали всего 40-миллионный дефицит бюджета за 5 лет. В первый приход Переса «Реал» был вторым по тратам после «Челси» и имел 282-миллионный отрицательный трансферный баланс.

В этой связи особенно показательным выглядит ситуация с трансфером Эдена Азара. «Реал» хочет бельгийца примерно пять лет, и интерес к нему уже стал перманентным. Каждое трансферное окно в испанских, английских и всех других медиа обгладывают возможные детали перехода суперстара, но Перес все никак не расстанется с деньгами. Причинами неперехода в прошлом уже были нежелание Азара предавать «Челси», чудовищный ценник, отказ тренеров «Реала», вето Роналду. Сейчас основной фактор, который удерживает Азара в Лондоне – Зинедин Зидан. Говорят, француз приедет на «Стэмфорд Бридж» сразу после увольнения Маурицио Сарри, а в этом почти никто не сомневается. Азар хочет работать с Зиданом – вокруг него француз будет строить новый «Челси». Идеальная лав-стори с Флорентино Пересом в роли любовника, которого поманили сладкоголосьем, а потом развернули ни с чем. С Неймаром и Мбаппе, которых упорно связывали с «бланкос» в последние время, видимо, будет также. И Фло, видимо, не очень-то и расстроится.

Трансферные истории «Реала» теперь все больше напоминают проработанную стратегию. «Мадрид» давно не берет уже выросших и окрепших игроков старше 25 лет за сотни миллионов еврокэша и ориентируется на поиски будущих суперзвезд. Винисиус Жуниор подтверждает, что изыскания имеют четкое обоснование и способны приносить результат уже в юном возрасте. 3+12 в 26 матчах по системе «гол+пас» и немыслимое количество обводок говорят сами за себя.

Продолжением бразильской линии станет трансфер юного Родриго из «Сантоса», которого уже оформили за 45 млн евро. Парню всего 17, он прибудет в столицу Испании только в следующем сезоне, но его уже называют большим талантом, чем Неймар и Винисиус.

«Реал» сильно изменился с начала тысячелетия. Мадридцы не тратят овермного и совсем не похожи на клуб эпохи «галактикос». Трансферов дороже 100 миллионов не было уже пять лет, а самые дорогие игроки клуба стоят всего 80 млн евро (Кроос, Варан, Асенсио) и занимают 20-е место по стоимости по данным Transfermarkt. Кажется, «Реалу» пора придумать какое-то новое прозвище. Связанное с минимальными затратами с максимальной эффективностью.

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