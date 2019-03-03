Серхио Рамос поставил Месси подножку в Класико, потом заехал по лицу и потолкался с Лео лбами
Страсти в Класико бьют через край.
Капитаны «Реала» и «Барселоны» Серхио Рамос и Лионель Месси сошлись в небольшой стычке в конце первого тайма.
Сначала Рамос со спины сделал подножку аргентинскому форварду.
А через несколько минут в единоборстве Серхио попал рукой по лицу Лео. Скорее всего, неумышленно, но Месси пролежал около минуты на поле.
После чего Лое подошел вплотную к Рамосу и агрессивно высказал претензии.
- Для Рамоса это Класико стало 42-м в карьере, у Месси 41 матч с «Реалом».
- Первый тайм закончился в пользу «Барсы» благодаря голу Ракитича.
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