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Серхио Рамос поставил Месси подножку в Класико, потом заехал по лицу и потолкался с Лео лбами

Рамос поставил Месси подножку, потом заехал по лицу и потолкался с Лео лбами
Eurosport

33 мин. назад

Страсти в Класико бьют через край.

Капитаны «Реала» и «Барселоны» Серхио Рамос и Лионель Месси сошлись в небольшой стычке в конце первого тайма.

Сначала Рамос со спины сделал подножку аргентинскому форварду.

А через несколько минут в единоборстве Серхио попал рукой по лицу Лео. Скорее всего, неумышленно, но Месси пролежал около минуты на поле.

После чего Лое подошел вплотную к Рамосу и агрессивно высказал претензии.

  • Для Рамоса это Класико стало 42-м в карьере, у Месси 41 матч с «Реалом».
  • Первый тайм закончился в пользу «Барсы» благодаря голу Ракитича.
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