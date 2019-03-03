Серхио Рамос поставил Месси подножку в Класико, потом заехал по лицу и потолкался с Лео лбами

Капитаны «Реала» и «Барселоны» Серхио Рамос и Лионель Месси сошлись в небольшой стычке в конце первого тайма.

Сначала Рамос со спины сделал подножку аргентинскому форварду.

А через несколько минут в единоборстве Серхио попал рукой по лицу Лео. Скорее всего, неумышленно, но Месси пролежал около минуты на поле.

После чего Лое подошел вплотную к Рамосу и агрессивно высказал претензии.

Для Рамоса это Класико стало 42-м в карьере, у Месси 41 матч с «Реалом».

Первый тайм закончился в пользу «Барсы» благодаря голу Ракитича.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме