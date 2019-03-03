Элегантная подсечка Ивана Ракитича, которая выиграла для «Барселоны» второе Класико за 4 дня
Тяжелая неделя «Мадрида».
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич забил победный мяч в Класико с «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
Хорват получил пас от Серхио Роберто, сблизился с вратарем и идеально подсек мяч над Тибо Куртуа. Набегающие игроки мадридского клуба догнали мяч, когда он уже был в сетке.
- Гол Ракитича остался единственным в этом матче, «Барса» минимально победила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу».
- Ранее на неделе каталонцы победили 3:0 в рамках полуфинала Кубка Испании.
- Отрыв «Барсы» от «бланкос» теперь составляет 12 очков.
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