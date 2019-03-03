Кажется, это конец карьеры Бэйла в «Реале». Вместе с Жуниором Гарет провалил последнее Класико

Гарет Бэйл валлиец недоволен тем, что вместо него играет Лукас Васкес. Судя по последнему Класико, Гарет зря дуется на Сантьяго Солари. Перфоманс Бэйла убедил только в том, что вингер сидит на лавке совершенно заслуженно.

Главная проблема Гарета – он слишком часто не отрабатывает без мяча. Пугающе часто, если учитывать два обстоятельства. Во-первых, Бэйл – сам бывший защитник: едва ли он растерял оборонительные скиллы или понимание, какую позицию занимать. Во-вторых, Гарет точно не делает выводы – похожим образом он проваливался в осеннем Класико на «Камп Ноу».

Ниже – эпизод из того матча. По позиции Бэйл вынужден приглядывать за Жорди Альбой – сложная задача для любого игрока, но правильно реагируя на рывки защитника или передавая испанца в нужный момент партнерам, Гарет вполне мог бы с ней справиться. Вместо этого Бэйл отпустил соперника и попросил Начо пробежаться за ним, хотя партнер объективно не успевал. Момент закончился голом и результативными пасом Альбы.

Бэйл в двух метрах от Альбы и еще успевает за ним. Чтобы не бежать, показал рукой Начо. Тот слишком далеко, чтобы сдержать ЖордиOther Agency

Далее – эпизод из субботнего Класико. По позиции Бэйл снова играл на одном фланге с Альбой. Снова сложная, но не безвыходная ситуация, тем более, что Гарет хотя бы следил за Жорди. Проблемы начались в тот момент, когда Альба сделал рывок – валлиец потерял концентрацию и отреагировал на защитника «Барсы» слишком поздно. Дело закончилось опасными прострелом Жорди в штрафную.

Бэйл играет по Альбе. Пока все нормально, у Гарета даже есть преимуществоOther Agency

Альба ускорился, Бэйл поздно среагировал на рывок. Вот тут уже ничего не нормальноEurosport

Это не единственный случай. Когда Бэйл забил на Альбу или потерял его из виду, валлиец подставил либо Карвахаля (испанец и так играл с Дембеле), либо Варана (на нем был Суарес или Месси), либо Каземиро. Последний сценарий – самый ужасный: бразилец оставил опорную зону.

Ниже – один из ярких примеров. На этот раз по Альбе играл Карвахаль, соответственно, игроком Бэйла стал Дембеле. Вместо преследования Усмана валлиец вновь попросил о подстраховке. На это согласился Каземиро. У бразильца не было другого выбора, но его смещение к флангу оголило опорную «Мадрида». Если бы Дембеле сделал пас точнее, Месси мог бы использовать зону, которую Каземиро оставил из-за того, что страховал Бэйла.

Бэйл в паре шагов от Дембеле. Снова мог бы ускориться, но выдал любимый прием – показал рукой на соперника партнеруOther Agency

Каземиро выдвинулся на Дембеле, чтобы исправить ошибку Бэйла. Из-за этого в опорной зоне свободен Месси – Бэйл его не контролировалOther Agency

Недисциплинированность Гарета лишь по случайности не трансформировалась в голы. Более серьезными в этом плане стали недоработки Винисиуса. У бразильца была более легкая задача – сдержать либо Серхи Роберто, либо Ракитича. Из-за того, что Роберто высоко поднимался в атаку, чаще всего соперником Жуниора был именно хорват.

Ниже – эпизод из старта игры. Жуниор передал Роберто Серхио Регилону, затем быстро переключился на Ракитича. Оба решения правильные. У бразильца хорошие условия, чтобы сдержать хорвата, но Ивану хватило обычной смены движения, чтобы уйти от нападающего «Мадрида». Слишком просто для столь важной игры. В результате на Ракитича выдвинулся и оставил позицию Серхио Рамос. Если бы стенка с Суаресом прошла, Иван мог бы оголить зону испанца.

Винисиус рядом с Ракитичем. Пока все нормальноOther Agency

Прошло четыре секунды – Винисиус уже смотрит Ракитичу в спину. На Ивана оперативно выдвинулся РамосOther Agency

Ракитич отдал Суаресу и ворвался в зону, оставленную РамосомOther Agency

Через восемь минут «Мадрид» поплатился после аналогичной ошибки Винисиуса. На этот раз атака «Барсы» развивалась стремительнее, но у Жуниора все равно были шансы помешать Ракитичу. Не добежав до хорвата, бразилец снова заставил Рамоса выдернуться и встретить соперника. Ракитич вовремя передал мяч Роберто, после чего открылся в зоне Серхио. Итог – абсолютно логичный гол от Ивана.

Жуниор в двух шагах от Ракитича и точно его видит. Следовательно, вполне мог догнать, учитывая перевес в скоростиOther Agency

Прошло три секунды, Жуниор на таком же отдалении от Ракитича. Продолжил бежать трусцой. На Ивана снова выдвинулся РамосOther Agency

Ракитич отпасовал на Роберто, сам в этот момент ускорился в зону, оставленную РамосомOther Agency

Кошмарным перфоманс Бэйла и Жуниора сделала их игра у ворот «Барселоны». Пользой в атаке вингеры могли бы замаскировать или как минимум компенсировать провалы в защите. Вместо этого выставили себя игроками, у которых напрочь отсутствует взаимопонимание.

Ниже – снова эпизод из матча. На нем Винисиус вбегает в штрафную, Бэйл врывается во вратарскую. Валлиец – определенно лучшая опция для завершения атаки, но Жуниор почему-то игнорирует партнера и откатывает мяч назад. Эпизод закончится заблокированным ударом Модрича из менее выгодной позиции.

Бэйл в хорошей позиции, Винисиусу стоит лишь покатить на него. ИгнорируетOther Agency

Второй эпизод не менее показательный. Тут просто дичайший рассинхрон в действиях.

Бэйл обыграл Альбу на фланге и собирался прострелить. Винисиус даже не ворвался в штрафную, хотя там была свободная зона. Гарет определенно рассчитывал на рывок партнера – в противном случае валлиец мог бы откатить на Модрича, который тоже стоял около штрафной и просил мяч. Итог эпизода – Бэйл навесил в штрафную, где за передачу боролся только подключившийся Регилон.

Бэйл начал обыгрыш Альбы, но Винисиус еще даже не в штрафнойOther Agency

Если ориентироваться только на хайлайты и статистику, Жуниор был как минимум активен. Во втором Класико подряд бразилец нанес шесть ударов по воротам и еще трижды сделал передачи под удар. Это действительно классные цифры, но они не учитывают контекст или характер этих ударов.

С ними у Винисиуса настоящая беда. Дело не только в точности, но и в манере исполнения. В момент удара Жуниор почти не контролирует свое тело. Из-за этого бразилец бьет слишком сильно. Из-за этого большинство его попыток заканчиваются ударами выше ворот. Неплохой анализ – твитом ниже.

Забавно, что научить Жуниора правильной технике мог бы именно Бэйл. С годами валлиец серьезно прокачался в ударах, но возможности показать это у него с каждым годом все меньше. Гарет либо не появляется в старте из-за проблем со здоровьем, либо не выполняет задания, которые могли бы вернуть его в старт.

Как показало Класико, «Мадрид» не может одновременно держать и Винисиуса, и Бэйла. Это слишком большая роскошь. Похоже, победителем из этой дилеммы выйдет Жуниор – при всех проблемах с защитой и ударами, на его стороне тренер, раздевалка и стадион. У Гарета нет ни первого, ни второго, ни третьего. Лимит ошибок он уже исчерпал.

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