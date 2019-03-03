«Барселона» лишила «Реал» статуса лучшего клуба мира. Солари уволят и еще 3 вывода по «бланкос»

«Барселона» поставила «Реал» на колени

Четыре Класико в сезоне-2018/19 завершились с общим счетом 10:2. «Мадрид» наковырял одну ничейку, но в ответ получил два жесточайших разгрома и домашнее поражение, после которого над «Бернабеу» повеяло безнадегой. Парадоксальный расклад: «Барса» наглядно продемонстрировала, что «Реал» уже некорректно называть сильнейшим клубом мира (несмотря на ЛЧ, КЧМ, «Золотой мяч» и символические сборные), но при этом сама «блауграна» пока тоже не авторизовала этот титул.

Зато случилась более глобальная история: каталонцы впервые перевернули общий баланс Класико в свою пользу, а заодно выработали у «Мадрида» настоящий комплекс. «Барселона» рвала «Реал» и с Месси, и без него – теперь в испанской столице даже не догадываются, как справиться с этими демонами. Главная миссия «бланкос» на следующий сезон – хотя бы разок зацепить «блауграну», чтобы снова поверить в себя.

Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»)Getty Images

Поразительнее всего, что еще летом 2017 года все было наоборот: «Барса» страдала из-за ухода Неймара, а «Реал» влетал в сезон с Суперкубком наперевес. Вальверде тяжело назвать суперзвездным коучем, но респект он заслужил – мужчина придумал, как систематически гасить главного врага.

Кажется, Солари конец

Из Сантьяго лепили второго Зидана, но получили пять домашних поражений (какой ужас), капитуляцию перед «Барселоной» и нелепые пресс-конференции, на которых Солари рассказывает, как собирается отыграть отрыв в 12 очков. У испанца остался всего один шанс – Лига чемпионов. Не будет победы или хотя бы финала – до свидания, Перес такого не прощает. Президенту совершенно плевать на xG – он считает исключительно титулы, а еще котирует Клубный чемпионат мира. Так что отступать Сантьяго уже некуда.

Контракт до 2021 года был каким-то необъяснимым и нелогичным авансом, оправдать который теперь почти нереально. Зато Солари заработает на неустойке, а «Реал» пойдет хантить топовых тренеров. Судя по всему, цель номер один – прогрессивный Почеттино, однако нельзя забывать про Моуринью. Португалец идеален, чтобы снова заставить «Барсу» нервничать и трепетать.

«Реалу» нужен форвард

Перес называет Бензема лучшим страйкером планеты чаще, чем 31-летний француз выдает голевые серии. В большинстве ключевых матчей Карим талантливо превращается в голограмму и застревает в текстурах газона. Так было и в последнем Класико: когда команде экстренно понадобился человек, готовый замыкать и открываться под задумки Винисиуса, Бенз дрейфовал между центральным кругом и штрафной.

Карим Бензема и Гарет БэйлGetty Images

Сезон-2018/19 показал: иногда Карим еще может заталкивать мячик в сетку, но клубу мало его 15-20 голов за год. Поэтому ближайшим летом «Мадрид» обязан за любые деньги подписать результативного нападающего. Еще раз: забивного, как Роналду, а не как Мариано Диас.

Пора выводить шлаки

Если Пересу хватит смелости, скоро «Реал» ждет масштабная перезагрузка. Токсичных ребят стало критически много: как минимум Иско (бесится, что опять на лавке), Бэйл (ни с кем не общается, ничего не показывает, не стал новым лидером, не выполняет тактических требований), Марсело (распух и скучает по Кришу) и Модрич (уже видит себя в Италии – пусть едет). Вряд ли Флорентино продаст сразу всех, но ему пора протереть глаза и понять: сейчас свежими, голодными и заряженными выглядят лишь Винисиус и Регилон, а остальные либо просто приуныли, либо элементарно устали от «Мадрида».

Самое обидное – наблюдать за деградацией Серхио Рамоса. Он выглядит потерянным и генерирует лишь бессильную злобу – эпизоды с его подлейшими поступками случаются чуть ли не в каждом матче. Конечно, у Рамоса всегда был такой стиль, но сейчас кэп «бланкос» словно сконцентрировался на причинении боли в каждом единоборстве и отхвате тупейших дисквалификаций. Его фраза «Давайте не позволим им забить шесть», произнесенная в кубковом класико, – символ отчаяния, до которого дошел перезревший и уставший «Реал». Поэтому команду пора срочно обновлять, иначе клуб опять окажется в нулевых, когда годами не мог запрыгнуть даже в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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