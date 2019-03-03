Жозе Моуринью: «Иван Ракитич прекрасен на поле, но ему нужно поработать над инстаграмом»

Бывший тренер «Реала» и «МЮ» Жозе Моуриньо выразил мнение о полузащитнике «Барселоны» Иване Ракитиче.

«Иван – один из самых недооцененных игроков в мире, – сказал Моуринью в эфире BeIN Sports. – Я хотел закончить эфир на этом, потому что обычно мы упоминаем громкие имена. Ракитич должен сделать инстаграм и аккаунты в социальных сетях лучше, потому что в данный момент это очень важно, а Иван не очень хорош в этом, он хорош на поле.

Он фантастический игрок во всех аспектах. Иван выполняет оборонительную работу на правом фланге, чтобы помочь Месси, много бегает. Что касается владения мячом, то и здесь он действует фантастически, просто и эффективно».

Гол Ракитича остался единственным в этом матче, «Барса» минимально победила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее на неделе каталонцы победили 3:0 в рамках полуфинала Кубка Испании.

Отрыв «Барсы» от «бланкос» теперь составляет 12 очков.

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