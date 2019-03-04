У Лэй стал первым китайцем, забившим в Примере. Его гол искали в интернете 11 млн соотечественников

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» выиграл у «Реал Вальядолида» со счетом 3:1.

Один из мячей в ворота «бело-фиолетовых» забил полузащитник «Эспаньола» У Лэй – он стал первым китайцем, отличившимся в матчах Примеры. По данным Sport.es, более 11 миллионов человек искали этот гол в Baidu (поисковая система Китая), а еще 25 млн соотечественников У Лэя смотрели матч в прямом эфире.

В 2006-2018 годах У Лэй выступал за «Шанхай СИПГ» и забил 151 мяч в 296 матчах.

«Эспаньол» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

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