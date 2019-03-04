Marca: после замены в игре с «Барсой» Гарет Бэйл не дождался свистка и уехал домой

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не стал дожидаться финального свистка в матче с «Барселоной» (0:1) и уехал домой.

Бэйл вышел на игру в стартовом составе, а на 61-й минуте был заменен на Марко Асенсио. По данным Marca, валлиец сперва проследовал на скамейку и провел несколько минут рядом с Марсело, а затем ушел в раздевалку и уехал со стадиона.

«Реал» уступил в трех из четырех Класико, состоявшихся в нынешнем сезоне (1:5, 0:3, 0:1).

В Примере-2018/19 Бэйл провел 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник в «Реале»: «Бэйл до сих пор не знает, как заказать завтрак на испанском»

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