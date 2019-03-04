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AS: Серхио Регилон назвал Лионеля Месси блохой, а Луиса Суареса – кроликом и уродцем
«Реал» воспитал наглого щеголенка.
22-летний защитник «Реала» Серхио Регилон позволил себе парочку дерзких высказываний во время игры 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).
Как отмечает AS, по ходу матча Регилон поочередно вступил в перепалку с двумя игроками «Барсы» – Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Обращаясь к уругвайцу, Серхио сказал следующее: «Не трогай меня, не трогай меня. Ты уродлив, ты уродлив».
Затем на помощь Суаресу прибежал Месси, но Регилон надерзил и аргентинцу. «Что? Что ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что, что с тобой происходит?» – обрушился на Лео 22-летний деф. От дальнейшей перепалки их уберег Рафаэль Варан.
Также в одном из следующих эпизодов Регилон назвал Суареса кроликом.
- «Барселона» победила в трех из четырех Класико в нынешнем сезоне.
- В турнирной таблице чемпионата Испании «Барсу» и «Реал» разделяют 12 очков. «Сине-гранатовые» идут на первой строчке, «галактикос» – на третьей.
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