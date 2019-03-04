Getty Images
Жозе Моуринью неправ насчет Ивана Ракитича. У хорвата больше постов в инстаграме, чем у Поля Погба
Троллинг не удался.
Португальский тренер Жозе Моуринью посоветовал полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу уделить внимание ведению соцсетей, так как сейчас это важнее качественной игры.
Он тонко намекнул на Поля Погба – игрока бывшего клуба «Манчестер Юнайтед». Троллинг француза, с которым Моуринью конфликтовал, не удался. У Погба – 862 публикации в инстаграме, у Ракитича – 1233.
- После увольнения из «МЮ» Моуринью остается без работы.
- Погба в 2019 году забил пять мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте