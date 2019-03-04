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Жозе Моуринью неправ насчет Ивана Ракитича. У хорвата больше постов в инстаграме, чем у Поля Погба

Моуринью неправ насчет Ракитича. У хорвата больше постов в инстаграме, чем у Погба
Eurosport

12 мин. назад

Троллинг не удался.

Португальский тренер Жозе Моуринью посоветовал полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу уделить внимание ведению соцсетей, так как сейчас это важнее качественной игры.

Он тонко намекнул на Поля Погба – игрока бывшего клуба «Манчестер Юнайтед». Троллинг француза, с которым Моуринью конфликтовал, не удался. У Погба – 862 публикации в инстаграме, у Ракитича – 1233.

  • После увольнения из «МЮ» Моуринью остается без работы.
  • Погба в 2019 году забил пять мячей.
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