Жозе Моуринью неправ насчет Ивана Ракитича. У хорвата больше постов в инстаграме, чем у Поля Погба

Португальский тренер Жозе Моуринью посоветовал полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу уделить внимание ведению соцсетей, так как сейчас это важнее качественной игры.

Он тонко намекнул на Поля Погба – игрока бывшего клуба «Манчестер Юнайтед». Троллинг француза, с которым Моуринью конфликтовал, не удался. У Погба – 862 публикации в инстаграме, у Ракитича – 1233.

После увольнения из «МЮ» Моуринью остается без работы.

Погба в 2019 году забил пять мячей.

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