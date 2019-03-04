Сантьяго Солари: «У «Реала» кандидатов на пост тренера больше, чем ухажеров у Джулии Робертс»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слухи о возвращении в клуб португальца Жозе Моуринью.

«На пост тренера этого клуба всегда было больше кандидатов, чем ухажеров у Джулии Робертс. Так что это нормально. Мы хотим победить «Аякс» и как можно лучше закончить двухматчевую серию. У команды отличный характер, я горжусь своими футболистами», – приводит Okdiario слова 42-летнего Солари с пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Аякса».

Игра «Реала» и «Аякса» начнется завтра, 5 марта, в 23:00.

В выездном матче команда Солари выиграла со счетом 2:1.

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