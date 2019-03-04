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Неправда, что Лионель Месси хорош только в игре левой ногой. Оцените его скилл в настольном теннисе

Неправда, что Месси хорош только в игре левой ногой. Оцените его скилл в настольном теннисе
Eurosport

7 мин. назад

Лео талантлив во всем.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси снова доказал, что его талант не имеет границ.

В начале года Лео покорил законы гравитации, заставив подчиниться бутылку с газировкой, которая изначально стояла на футбольном мяче. В этот раз 31-летний футболист поставил на бутылку мячик для настольного тенниса. Исполнив подачу, со второго раза он сбил его.

  • В 2019 году Месси отметился 12-ю голами за «Барселону».
  • «Барса» лидирует в чемпионате Испании с 60-ю очками в 26-ти играх.
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