Жозе Моуринью: «Победить в ЛЧ с «Реалом»? Я уже выиграл ее на «Бернабеу» с «Интером»

Португальский тренер Жозе Моуринью не исключил возможности вернуться в один из клубов, где он работал ранее.

«Могу ли я вернуться в клуб, где уже работал? Если это подходящий клуб с правильной структурой и амбициями, то никаких проблем для меня не будет. Думаю, что это большой повод для гордости, если клуб, в котором ты когда-то работал, хочет твоего возвращения. «Реал» – культовый клуб. Сами знаете: он 13 раз брал Лигу чемпионов

Одна из самых приятных эмоций в карьере – возвращение в «Челси». Если тебя приглашают во второй раз, значит они понимают, насколько ты хорош. Во всех клубах, кроме «Юнайтед» я чувствовал, что отдал все, что мог.

Что думаю о перспективах выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»? Я уже выиграл ЛЧ на «Бернабеу» с «Интером», – сказал Моуринью в эфире beIN SPORTS.

Во второй приход в «Челси» Моуринью выиграл чемпионат Англии и Кубок Лиги.

В «Реале» Особенный работал с 2010 по 2013 годы.

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