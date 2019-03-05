Агент Бэйла: «Отношение фанатов «Реала» к Гарету – позор. Ему должны ноги целовать»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт считает несправедливым отношение болельщиков к валлийцу.

«Через несколько лет это поколение фанатов «Реала» будет обсуждать голы Гарета. Откровенно говоря, им должно быть стыдно. Бэйл заслуживает огромного уважения. То, как фанаты «Реала» относятся к Гарету, – это не что иное, как позор. За шесть лет, проведенных в Испании, он выиграл все трофеи. Гарет – один из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги.

Несмотря на сообщения в испанской прессе, он счастлив в клубе, нормально говорит на испанском языке. Между ним и другими игроками «Реала» нет никаких недопониманий. Люди, которые это пишут, ничего не знают о нем.

Разговоров о том, чтобы Гарет покинул «Реал», не было. Он никуда не уйдет летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в «Реале», а клуб намерен сохранить его», – цитирует Барнетта Sky Sports.

В чемпионате Испании-2018/19 Бэйл провел 21 матч, забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.

Контракт Гарета рассчитан до лета 2022 года.

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