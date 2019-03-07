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«Дембеле лучше Неймара». Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу снял вопросы о возвращении бразильца

«Дембеле лучше Неймара». Президент «Барселоны» снял вопросы о возвращении бразильца
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Яснее не придумаешь.

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду 27-летнего бразильца Неймара.

«Усман Дембеле лучше, чем Неймар», – приводит слова Бартоломеу Goal, ссылаясь на испанскую радиостанцию Cadena SER.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. За него французы заплатили 222 млн евро.
  • На замену «Барса» приобрела у «Боруссии» Дембеле.
  • Дембеле в Примере-2018/19 забил за «Барселону» 8 мячей.
  • Неймар отличился в Лиге 1 13 раз и получил травму в январе 2019 года.
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