Getty Images
AS: Жозе Моуринью может возглавить «Реал» уже к игре с «Вальядолидом»
Второе пришествие в Мадрид близко как никогда.
Португальский специалист Жозе Моуринью может вернуться в мадридский «Реал» не в конце сезона, а уже в самое ближайшее время.
Флорентино Перес рассматривает вариант отставки Сантьяго Солари и хочет увидеть нового тренера уже к игре 27-го тура Примеры с «Вальядолидом» 10 марта. «Бланкос» уже провели переговоры с агентом Жозе Жорже Мендешем. Моуринью сомневается относительно камбэка из-за не самых хороших отношений с некоторыми игроками Мадрида после первого захода на работу в «Реале», сообщает AS.
- Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
- С португальцем клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Последние три матча «Реала»: два поражения от «Барселоны» с вылетом из Кубка Испании и чемпионской гонки и разгром от «Аякса», приведший к окончанию еврокубкового сезона.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте