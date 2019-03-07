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AS: Жозе Моуринью может возглавить «Реал» уже к игре с «Вальядолидом»

AS: Моуринью может возглавить «Реал» уже к игре с «Вальядолидом»
Eurosport

1 час назад

Второе пришествие в Мадрид близко как никогда.

Португальский специалист Жозе Моуринью может вернуться в мадридский «Реал» не в конце сезона, а уже в самое ближайшее время.

Флорентино Перес рассматривает вариант отставки Сантьяго Солари и хочет увидеть нового тренера уже к игре 27-го тура Примеры с «Вальядолидом» 10 марта. «Бланкос» уже провели переговоры с агентом Жозе Жорже Мендешем. Моуринью сомневается относительно камбэка из-за не самых хороших отношений с некоторыми игроками Мадрида после первого захода на работу в «Реале», сообщает AS.

  • Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
  • С португальцем клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Последние три матча «Реала»: два поражения от «Барселоны» с вылетом из Кубка Испании и чемпионской гонки и разгром от «Аякса», приведший к окончанию еврокубкового сезона.
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