Cadena COPE: Серхио Рамос собрал футболистов «Реала» и потребовал абсолютного уважения к Солари

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос организовал встречу футболистовбез главного тренера Сантьяго Солари.

Источник радиостанции Cadena COPE утверждает, что 32-летний Рамос попросил партнеров по команде бороться в каждом матче, несмотря на небольшие шансы победы в чемпионате Испании. И приложить все силы к завоеванию второго места. Также он потребовал абсолютного уважения к Солари.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4).

Команда занимает третье место в Ла Лиге, отставание от второй строчки составляет 5 очков.

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