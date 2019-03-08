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Cadena COPE: Серхио Рамос собрал футболистов «Реала» и потребовал абсолютного уважения к Солари
Ведь терять уже нечего.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос организовал встречу футболистовбез главного тренера Сантьяго Солари.
Источник радиостанции Cadena COPE утверждает, что 32-летний Рамос попросил партнеров по команде бороться в каждом матче, несмотря на небольшие шансы победы в чемпионате Испании. И приложить все силы к завоеванию второго места. Также он потребовал абсолютного уважения к Солари.
- «Реал» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4).
- Команда занимает третье место в Ла Лиге, отставание от второй строчки составляет 5 очков.
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